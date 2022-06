Ocupação Brasileirado movimenta cultura de Goiânia por 1 mês

Durante um mês, de 27 de junho a 27 de julho de 2022, o Teatro Goiânia e a Vila Cultural Cora Coralina, no Centro de Goiânia, recebem a Ocupação Brasileirado. Assim, o evento terá apresentações de música, dança, teatro, circo e contação de história. Além disso, de cinema, exposições, oficinas e literatura. O tema da Ocupação é a Cultura Popular Brasileira. A ação recebe artistas locais, regionais e nacionais, em uma imersão cultural única e livre para todas as idades. Toda a programação é gratuita.

A abertura da Ocupação Brasileirado conta com o show “Recuerdos”, às 19h. Na apresentação, Tetê Espíndola e Alzira E fazem uma releitura de canções tradicionais pantaneiras. Dessa maneira, vão compartilhar suas memórias em comum, embaladas pelas canções ouvidas em suas infâncias

As cantoras que são donas de obras artísticas independentes e de vozes distintas. Desse modo, farão o abre alas para a série de ações que vão acontecer durante a vigência da Ocupação. No evento, o goianiense terá acesso a uma programação diária.

No LineUp da Ocupação Brasileirado tem apresentações de Antônio Nóbrega (SP/PE), Rosane Almeida (SP), Giramundo (MG), Juraildes da Cruz (GO), Chapéu Di Paia (GO) e Cabloco Roxo (GO). Além disso, Passarinhos do Cerrado (GO),Meriele (DF),Chico de Assis e João Santana (DF), Victor Batista (GO) e Terra Cabula (GO).

Participam ainda Viola Progressiva (DF), Antônio Meira (SP), Grupo Tuia (SP) , CIA de Teatro Nu Escuro (GO), CIA Carne Língua (SP). Ademais, CIA Dons de Teatro Musical (SP), Grupo Bastet (GO), Teatro Destinatário (GO), CIA Tem Sim Sinhô (GO) e entre outros espetáculos que vão movimentar a cidade durante 30 dias.

Confira AQUI a programação completa.

Serviço: Ocupação Brasileirado

Quando: De 27 de junho a 27 de julho

Onde: Teatro Goiânia e Vila Cultural Cora Coralina

Entrada: Gratuita