Preço da gasolina: confira os postos mais baratos para abastecer na Grande Goiânia

Com o novo aumento do combustível anunciado na semana passada Petrobras, os motoristas já sentem no bolso a diferença. Por isso, muitos têm buscado alternativas para abastecer o veículo com valor mais em conta.

O reajuste no preço dos combustíveis foi de 5,2% na gasolina e 14,2% no diesel. Com isso, o valor na bomba para os consumidores já chega a quase R$ 8,00 em muitas regiões. No interior, os motoristas também já sentem a diferença.

Pensando nisso, o Dia Online preparou uma lista com 10 postos com combustível mais barato para abastecer em Goiânia e Região Metropolitana. O levantamento foi feito nesta terça-feira (21/6), com base nos dados do Aplicativo EON – Economia Online, do Governo de Goiás.

Postos com gasolina mais barata na Grande Goiânia

Auto Posto Tanque Cheio, Vila Oliveira, Aparecida de Goiânia – R$ 6,79 Posto Bandeirante, Granja Reunidas N. Sra. Lourdes, Aparecida de Goiânia – R$ 6,94 Posto Prime Parqville, Jardim Transbrasiliano, Aparecida de Goiânia – R$ 6,94 Posto Rodoviária, Vera Cruz, Aparecida de Goiânia – R$ 6,97 Posto Caipo Diesel, Cidade de Jardim, Goiânia – R$ 6,98 Posto Céu Azul, Jardim Mont Serrat, Aparecida de Goiânia – R$ 6,99 Auto Posto Garavelo, Aparecida de Goiânia – R$ 6,99 Posto Karaka, Jardim Ipanema, Aparecida de Goiânia – R$ 6,99 Auto Posto Pontal Sul, Aparecida de Goiânia – R$ 6,99 Posto DH III, Jardim Buriti Sereno, Aparecida de Goiânia – R$ 6,99

Postos com Diesel mais barato na Grande Goiânia

Posto Tassara II, Vila São Luiz, Goiânia – R$ 6,40 Comercial Rio Vermelho, Aeroviário, Goiânia – R$ 6,58 Posto Mundo, Parque Veiga Jardim, Aparecida de Goiânia – R$ 6,69 Auto Posto Hayala, Aparecida de Goiânia – R$ 6,69 Posto DH, Setor Morada dos Pássaros, Aparecida de Goiânia – R$ 6,69 Posto DH III, Jardim Buriti Sereno, Aparecida de Goiânia – R$ 6,69 Posto Pedra Azul, Jardim América, Goiânia – R$ 6,69 Posto Bruno Peixoto IV, Setor Norte Ferroviário, Goiânia – R$ 6,88 XPetro Paranaíba, Bairro Goiá, Goiânia – R$ 6,89 Paddock Passeio, Residencial Humaita, Goiânia – R$ 6,89

Postos com Etanol mais barato na Grande Goiânia

Comercial Rio Vermelho, Aeroviário, Goiânia – R$ 4,32 Rede Show, Setor Leste Vila Nova, Goiânia – R$ 4,34 Posto Paineiras, Solar das Paineiras, Goianira – R$ 4,36 Posto Bom Tempo, Fazenda São Domingos, Goiânia – R$ 4,36 Auto Posto Maracanã, Parque Maracanã, Goiânia – R$ 4,36 Auto Posto Felicidade, Conjunto Vera Cruz, Goiânia – R$ 4,37 Posto Xodó, Setor Sol Nascente, Goiânia – R$ 4,39 Posto Califórnia, Residencial Triunfo, Goianira – R$ 4,40 Posto Pimenta 83, Setor Sul, Goiânia – R$ 4,42 Posto Caiapo Diesel, Cidade Jardim, Goiânia – R$ 4,43

*Os valores podem ser alterados nos postos