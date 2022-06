“Um pré-candidato fortíssimo que representa renovação”, diz Kassab sobre Lissauer

Ganhando cada vez mais musculatura e conquistando a ampla aprovação de diversos segmentos da sociedade nos quatro cantos do estado, a pré-candidatura de Lissauer Vieira ao Senado Federal contou com mais um respaldo importante e que trará ainda mais força para o seu projeto político. Em visita na manhã desta segunda-feira (20/6) à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, declarou o seu total apoio ao presidente da Alego que, segundo ele, representa a renovação política, além de despontar no pleito eleitoral deste ano como um “pré-candidato fortíssimo”.

Para Kassab, o líder do Legislativo goiano possui características próprias e qualidades pertinentes que os credencia para ocupar a chapa majoritária em Goiás. “O primeiro ponto é a juventude com experiência. Teremos no Congresso Nacional um representante jovem, mas com amplo conhecimento de todo o Estado. A candidatura de Lissauer também vai trazer unidade e contribuir muito com Goiás. O partido escolheu e ele aceitou ser o nosso timoneiro, o nosso candidato majoritário. Tê-lo no Senado Federal será algo extraordinário”, disse.

Diante das indefinições do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a possiblidade de candidaturas avulsas nas eleições deste ano, o presidente nacional da sigla ainda convocou publicamente o chefe do Poder Legislativo para disputar a única vaga ao Senado independente do cenário eleitoral. “Vou fazer aqui uma convocação para que o Lissauer seja candidato qualquer que seja o modelo que o TSE definir. Respeitando os demais nomes, mas mesmo que tenha um, dois, três ou mais candidatos, eles vão saber que sairão para perder porque nós sabemos que você, Lissauer, será o mais votado”, frisou Kassab.

Por sua vez e assumindo o seu compromisso com o partido e com todo o estado, Lissauer afirmou que seguirá trabalhando em torno da união da base, mas que independente da decisão do TSE manterá a sua pré-candidatura ao Senado. “Essa é uma missão dada pelos nossos presidentes do partido e por toda a nossa militância. Obviamente que vamos continuar defendendo uma sintonia dentro da base, mas o PSD tem pré-candidato ao Senado da República em qualquer situação, seja na base, independente, avulso, do jeito que for nós estamos juntos e eu preciso de vocês para vencer essa batalha”, declarou.

Reiterando a sua capacidade de diálogo e equilíbrio, sobretudo na gestão do Parlamento goiano, o presidente da Alego também disse estar totalmente preparado para representar Goiás no Senado Federal. “Talvez se não tivéssemos um presidente equilibrado, conduzindo o Poder Legislativo da forma como conduzi, o nosso estado não estaria no patamar de realizações e de equilíbrio fiscal que está hoje. Goiás está preparado para o futuro e grande parte de tudo isso passou pela Assembleia Legislativa. Por isso temos conhecimento de causa e toda capacidade necessária para representar bem os 7 milhões e duzentos mil goianos no Senado”, salientou Lissauer.