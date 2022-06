Veja como reduzir as taxas de abandono do carrinho de compras

Um dos maiores pesadelos dos e-commerces é o abandono de carrinho. Afinal, se o consumidor navegou pelo site e chegou a escolher produtos, por que não finalizou a compra? Os motivos podem ser variados, desde frete muito caro até desinteresse. Pelo visto, a famosa “olhadinha” que ocorre nas lojas físicas também está presente nos estabelecimentos digitais.

De acordo com estes dados do Mercado e Consumo, a taxa de abandono pode chegar a mais de 60%. Porém, existem algumas táticas que os negócios podem adotar para evitar que os clientes tenham problemas na hora de fechar as compras. Pode até ser que o consumidor desista por conta própria, mas não porque encontrou alguma dificuldade nesse momento.

Facilitar o processo de cadastro

Os consumidores desejam praticidade, e nada mais incômodo do que chegar ao final da compra e ter que preencher muitas informações. Então, por que não facilitar?

Uma alternativa é colocar APIs no e-commerce. Dessa forma, o usuário poderá fazer um cadastro pela conta que já possui nas redes sociais ou em um e-mail. Depois, só bastará preencher os dados bancários e o endereço, em vez de adicionar informações manualmente e esperar pela confirmação.

Ter um site atraente

Ninguém deseja navegar por um site feio, complicado e que trava o tempo todo. Por isso, é importante tomar cuidado já no momento de escolher a hospedagem. Embora às vezes uma hospedagem gratuita seja melhor do que uma paga, apenas o preço não deve ser o diferencial. Independentemente se a plataforma tem custo ou não, vale observar se ela é livre de anúncios, porque isso deixa o site feio e até lento; quanto ela permite de armazenamento; se possui painéis simples de serem gerenciados e se é acessível para a instalação de recursos.

Quando o site é interessante e fácil de ser usado, o consumidor se sente mais à vontade. Sem contar que e-commerces com endereço digital bonito são mais profissionais do que as que têm páginas com muitas informações ou problemas de navegação.

Disponibilizar frete grátis

Outra forma de fazer com que a venda aconteça no ambiente virtual é disponibilizar frete grátis, pelo menos para algumas localidades ou categoria de produtos. Muitas pessoas até podem se interessar por uma mercadoria, porém, ao verem que o custo para que seja entregue custa metade ou até mais do que o valor dela, eles desistem.

O custo da entrega pode ser diluído no valor do produto, assim, quando a pessoa clicar no que quer, será porque aceita aquele valor. Por exemplo: um tênis está valendo R$ 200 e o frete é de R$ 30. Seria melhor já cobrar os R$ 230 e anunciar o frete como gratuito ou, então, divulgar como R$ 220 e colocar o frete como R$ 10.

No que se refere à diminuição do frete, vale a pena estabelecer parcerias com transportadoras e comparar os preços do mercado. Atualmente, existem diversas opções, já que o número de lojas virtuais não para de aumentar, por isso, a pesquisa é a melhor aliada.

Falar com os desistentes

Entender o porquê o cliente desistiu da compra também é uma forma de evitar que isso aconteça e até de atraí-lo de volta ao site. Para colocar essa estratégia em prática, é importante identificar quem abandonou o carrinho e enviar um e-mail para tentar reverter a situação.

Muitas lojas já adotam essa medida, em envios como “vimos que desistiu de comprar o produto x, precisa de alguma ajuda?” Embora não seja possível reduzir totalmente o abandono, essa comunicação poderá servir de ponte entre alguém que teve dificuldades ou, até mesmo, para colher feedbacks do que pode ser melhorado.

Assim como a famosa olhadinha nas lojas físicas, o abandono do carrinho é algo frustrante e que continuará a acontecer, pois uma parte das pessoas só entra nos estabelecimentos para visitar, não comprar. De qualquer forma, vale a pena pensar em estratégias para otimizar o endereço eletrônico para melhorar a experiência dos visitantes e ajudá-los a efetuar as compras quando quiserem.