Cine Cultura recebe Festival Varilux de Cinema Francês 2022

O cinema da França, com suas histórias ricas e inspiradoras, volta à cena com a chegada da 13ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês 2022, que em Goiânia será realizado no Cine Cultura, no Centro. Assim, o local recebe a sessão de abertura do evento nesta quarta-feira (22/6), às 19h, com o filme Esperando Bojangles. E a partir de quinta-feira (23/6), o cinema recebe quatro sessões diárias do Festival, com entrada custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. As sessões acontecem até o dia 6 de julho.

Único evento audiovisual realizado nacionalmente e simultâneo, o Festival Varilux de Cinema Francês 2022 terá 17 obras inéditas e recentes da filmografia francesa. Além disso, dois filmes como homenagem: a um clássico e em comemoração aos 400 anos do dramaturgo francês Molière. Em Goiânia, apenas o filme Kompromat não será exibido na 13ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês 2022.

Programação tem temáticas variadas

Na seleção dos inéditos desta edição, há filmes com temáticas variadas. Desse modo, tem gêneros como comédia, drama, suspense e romance. O Festival Varilux 2022 traz produções de diretores aclamados internacionalmente e já conhecidos do público brasileiro como François Ozon (Peter Von Kant) e Cédric Klapisch (O Próximo Passo), bem como Asghar Farhadi (Um Herói) e Louis Garrel (Um Pequeno Grande Plano).

Integram a programação obras premiadas como O Acontecimento, de Audrey Diwan, vencedora do Leão de Ouro de melhor filme no Festival de Veneza em 2022. Ademais, Um Herói, de Asghar Farhadi, vencedor do Grand Prix no Festival de Cannes de 2021. Também Contratempos, de Eric Gravel, vencedor dos prêmios de Melhor Diretor e Melhor Atriz (Laure Calamy) no Festival de Veneza. Ainda O Destino de Haffmann, de Fred Cavayé, vencedor nas categorias Melhor Atriz e Melhor Filme (Prêmio do Público) no Festival du Film de Sarlat 2021. Além disso, Peter Von Kant, de François Ozon, indicado ao Urso de Ouro de Melhor Filme no Festival de Berlim em 2022.

“Estamos sempre atentos para trazer para o festival obras de qualidade e com diversidade de temas. Sabemos que o público quer rever seus atores e diretores preferidos. Mas também conhecer as novas revelações”, afirma o codiretor e cocurador do festival, Christian Boudier.

Confira AQUI a programação completa da 13ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês 2022 em Goiânia, que acontece no Cine Cultura.

Serviço: Festival Varilux de Cinema Francês 2022 | Goiânia

Quando: De 22 de junho a 6 de julho

Onde: Cine Cultura – Praça Cívica, Centro – Goiânia

Entrada: R$ 10 inteira | R$ 5