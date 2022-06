Motorista passa mal e ônibus do transporte coletivo invade casa, em Rio Verde

Na tarde desta terça-feira (21/6) um ônibus do transporte coletivo de Rio Verde, na região sudoeste de Goiás, invadiu uma casa de esquina localizada no município. No momento do acidente havia passageiros no veículo, que saíram correndo após a batida.

De acordo com informações divulgadas pela empresa responsável, o motorista do coletivo passou mal enquanto dirigia. Vídeos que circulam na internet e que registraram a colisão, mostram o momento em que o ônibus vai descendo, “de costas” por um cruzamento.

O veículo trafega em baixa velocidade antes de atingir a casa, o que acabou permitindo que um passageiro, aproveitando-se da porta aberta, pulasse do coletivo. O ônibus só parou depois de bater no imóvel.

Após a batida é possível perceber que os passageiros saem do interior do veículo às pressas. Algumas pessoas, inclusive, se aproximam da parte da frente do ônibus para tentar falar com o condutor.

O que diz a empresa responsável pelo veículo

Em Rio Verde, a empresa responsável pelo transporte coletivo é a Viação Paraúna. Sobre o acidente, a empresa se manifestou dizendo que a suspeita é de que o motorista do veículo tenha sofrido um princípio de enfarto enquanto dirigia.

Ainda segundo a companhia, o condutor foi socorrido e levado para uma unidade de saúde, onde passou por exames e se recupera em casa. Moradores da região informaram que não havia ninguém no imóvel no momento do acidente, uma vez que a casa estava à venda.

