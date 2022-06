Piloto morre e tem parte do corpo queimado em queda de paraplano, em Aparecida

Um piloto de 52 anos morreu e teve parte do corpo queimado após a queda de um paraplano, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. A aeronave com asa fixa é semelhante a um parapente.

A vítima, identificada como Marcelo Nunes Rodrigues, fazia manobras no fim da tarde desta terça-feira (21/6) quando aconteceu o acidente, na Avenida das Amendoeiras, no Jardim Mont Serrat. Uma gravação mostra o momento da tragédia. (Veja abaixo)

Segundo testemunhas, enquanto pilotava, Marcelo estava fazendo manobras e, em determinado momento, ouviram um barulho e perceberam que o paraplano havía caído próximo a um parque.

Um vídeo gravado por pessoas que estavam no local mostra o momento que a aeronave cai. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o homem não resistiu e morreu ainda no local. Marcelo Nunes Rodrigues era conhecido no mundo das aeronaves ultraleves.

O que teria causado a queda de paraplano que matou piloto em Aparecida

A suspeita é que o acidente tenha sido provocado por uma linha de pipa com cerol, fato que ainda será investigado. Com a queda, o piloto caiu na vertical e o tanque de combustível estourou. Como o motor estava quente, Marcelo teve o corpo parcialmente carbonizado.

Veja o vídeo do momento do acidente: