Acidente entre carreta e carro mata duas pessoas na BR-153, em Uruaçu

Um grave acidente registrado na noite desta quarta-feira (22/6) matou duas pessoas na BR-153, em Uruaçu, no norte do Estado. Além disso, outras três pessoas ficaram feridas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a corporação, a batida aconteceu quando o carro tentou atravessar a rodovia, mas acabou sendo atingido pela carreta. Por causa do acidente, a BR-153 ficou interditada até por volta de 23h para retirada dos veículos.

Conforme informações do Inspetor da PRF, Newton Moraes, as três pessoas que ficaram feridas foram levadas para uma unidade de saúde da região. Como não tiveram os nomes revelados, o Dia Online não conseguiu atualização sobre o estado de saúde das vítimas.

Já o motorista da carreta, de 54 anos, não teve ferimentos e foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado deu negativo, indicando que ele não estava bêbado no momento do acidente.

Acidente na BR-153

Imagens de câmeras de monitoramento mostram o exato momento do acidente. No vídeo, é possível ver o veículo no canto superior esquerdo. Ele tenta atravessar a rodovia, mas é atingido em cheio pela carreta. Veja:

