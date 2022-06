Aparecida aplica 4ª dose contra Covid-19 em pessoas acima de 40 anos

Desde desta terça-feira (21/6), a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) está aplicando a 2ª dose de reforço (4ª dose) da vacina contra a Covid-19 em todas as pessoas com mais de 40 anos. Assim, a aplicação segue recomendação do Ministério da Saúde (MS). Além disso, trabalhadores da saúde e imunossuprimidos acima de 18 anos seguem recebendo o segundo reforço.

A 2ª dose de reforço (4ª dose) da vacina contra a Covid-19 está sendo aplicada em 39 postos fixos de imunização de Aparecida de Goiânia. A aplicação deve ter o intervalo mínimo de quatro meses entre a 3ª e a 4ª dose. Ademais, é necessário apresentar documentos pessoais e o cartão de vacinação. Trabalhadores da saúde também precisam comprovar a atuação.

3ª e 4º dose da Janssen

O esquema vacinal com duas doses de reforço também contempla as pessoas que receberam o imunizante da Janssen. Com esquema vacinal básico de dose única, o primeiro reforço dessa vacina está autorizado para pessoas com mais de 18 anos, no intervalo de dois meses entre a dose única e essa segunda aplicação.

Além disso, após quatro meses, esse mesmo público pode receber o 2ª reforço. Por fim, moradores com mais de 40 anos que já tenham recebido essa segunda dose de reforço há quatro meses também podem receber um terceiro reforço (ou 4ª dose), tal como aqueles que receberam imunizantes de outros fabricantes (Pfizer, AstraZeneca e Coronavac).

Onde encontrar a vacina contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia

Em Aparecida, as vacinas contra a Covid-19 para adolescentes e adultos, isto é, para moradores acima de 12 anos, estão em 39 locais. Dessa maneira, a Central de Imunização funciona de segunda a sábado, das 8h às 18h. Já a sala de vacinação da Maternidade Marlene Teixeira fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Ademais, as UBS´s funcionam de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Em todos esses locais estão disponíveis imunizantes para a 1º dose, 2ª ou para os reforços. A D1 é aplicada mediante a apresentação de documento de identidade ou certidão de nascimento e cartão SUS ou CPF. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de algum responsável.

Já a 2ª dose é aplicada mediante a apresentação de documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão SUS e o Cartão de Vacinação, de acordo com os intervalos mínimos previstos entre a 1ª e a 2ª aplicação. Assim, é de 28 dias para a Coronavac, e de oito semanas para Pfizer e AstraZeneca.

Além disso, qualquer pessoa acima de 12 anos que tenha recebido a 2ª dose dos imunizantes Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer há quatro meses já pode receber a dose de reforço (3ª dose). Desse modo, bastar apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão SUS e o Cartão de Vacinação.