Charlie Brown Jr faz show da turnê de 30 anos em Goiânia

A banda Charlie Brown Jr (CBRJ) faz show em Goiânia da turnê comemorativa de 30 anos, no dia 20 de agosto. Assim, o grupo formado por membros fundadores e antigos se apresentam na Esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer.

O show em Goiânia será uma verdadeira viagem ao tempo, que irá reunir os grandes sucessos da banda Charlie Brown Jr. Dessa maneira, tocarão Proibida Pra Mim, Zoio de Lula, Rubão, Só os Loucos Sabem, Papo Reto e Céu Azul. A banda conquistou a cena rock e outros gêneros através das composições de Chorão.

O evento seguirá todas as medidas de biossegurança, e terá abertura dos portões às 16h. Os ingressos estão à venda pela plataforma UaiVou e nos pontos de vendas oficiais. Os valores são a partir de R$ 60 (meia-entrada). Há um lounge para seis pessoas que tem o valor de R$ 1,5 mil, com direito a duas champanhes.

A banda

Além de Castanho e Britto, a banda será formado por músicos que fizeram parte da trajetória do CRBJ. Desse modo, terá Heitor Gomes (baixo) e diferente da formação original, a comemorativa terá a presença de dois bateristas nos palcos: Bruno Graveto e Pinguim Ruas. Ademais, o vocalista será Egypcio (Tihuana).

Segundo, uma publicação nas redes sociais de Marcão Britto: “O grande objetivo do projeto é a celebração: de uma história, do rock, da amizade e dos fãs, que mantêm vivo esse legado até hoje”. Além disso, Marcão afirmou que a turnê “É um agradecimento em forma de música e com a energia que sempre foi compartilhada com vocês em cima dos palcos”.

Serviço: Show Charlie Brown Jr em Goiânia | Turnê 30 anos

Quando: 20 de agosto

Horário: 16h (abertura dos portões)

Onde: Esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer

Ingressos: A partir de R$ 60 | Link

Classificação: 18 anos ou menores acompanhados dos responsáveis (pais)