Após atropelar idoso, motorista foge sem prestar socorro, em Pires do Rio

Nesta quarta-feira (22/6) câmeras de monitoramento interno de um imóvel flagraram o momento em que um motorista de um carro de passeio atropela um idoso e foge do local. O caso aconteceu em Pires do Rio, na região sudoeste do estado de Goiás.

Nas imagens que circulam na internet é possível observar que o idoso, de 79 anos, está caminhando pelo acostamento da rua Pedro Mazão, quando é surpreendido pelo veículo. O condutor fugiu do local sem prestar socorro.

Trânsito: Três acidentes são registrados em uma noite no mesmo trecho da GO-070

Testemunhas disseram que a vítima mora próximo ao local do acidente e que no momento em que foi atropelado, se preparava para atravessar a rua. Com a colisão, o idoso sofreu algumas escoriações pelo corpo.

Crime: Idoso de 76 anos é preso, em Jaraguá, após ameaçar fazer picadinho da filha

Primeiros socorros e ocorrência

Os primeiros socorros foram prestados pelos próprios moradores da região, que presenciaram o atropelamento, e levaram o senhor até o Hospital Municipal de Pires do Rio.

Afogamento: Bombeiros localizam corpo de empresário que caiu de canoa, em Pires do Rio

O idoso sofreu apenas algumas escoriações nos braços, costas e rosto. O batalhão da Polícia Militar de Goiás, lotado no município, informou que a delegacia não recebeu qualquer notificação ou registro sobre sobre o acidente.