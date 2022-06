Centro Livre de Artes retoma exposições culturais presenciais

As exposições culturais presenciais do Centro Livre de Artes (CLA), no Bosque dos Buritis, no Setor Oeste, neste sábado (25/6). Assim, será aberta a mostra cultural InterArtes, das 9h às 12h. O evento reúne trabalhos artísticos, oficinas de dança, práticas corporais gratuitas e apresentações musicais.

O evento de sábado é o primeiro InterArtes realizado presencialmente, após dois anos de mostra on-line, em razão da pandemia. Dess maneira, o secretário municipal de Cultura, Zander Fábio, afirma que “o retorno das atividades presenciais representa grande alegria, ao possibilitar a promoção da arte em suas diversas manifestações”.

A diretora do CLA, Maria Tereza Musse, conta que transformar o InterArtes em um evento on-line durante dois anos foi um desafio, inclusive, de transmitir a mesma emoção dos encontros presenciais. Dessa maneira, para o sábado, ela convida a comunidade e alerta “que as oficinas são gratuitas e têm limite de inscritos, portanto, cheguem mais cedo para aproveitar”.

Centro Livre de Artes

Fundado em 1975, o CLA atua no ensino de música, artes visuais, teatro e dança, responsável por toda formação básica até a qualificação em Artes. Desse modo, o atendimento abrange iniciantes de todas as idades. Além disso, artistas atuantes na área pela oferta de cursos sequenciais e livres.

Os servidores são, na maioria, especialistas e mestres, além de produtores culturais, e ocupam a função de professores para atender às atividades de formação, exposições e eventos. Atualmente, a unidade conta com cerca de 1,3 mil alunos, em três turnos.

Serviço: Centro Livre de Artes realiza InterArtes no Bosque dos Buritis

Data: Sábado (25/6)

Horário: 9h às 12h

Onde: Bosque dos Buritis – Setor Oeste (Em frente ao Museu de Arte de Goiânia)