Menino de dois anos queimado com mingau ganha alta hospitalar, em Goiânia

Após ganhar alta, nesta quarta-feira (22/6), o menino de dois anos que se queimou com mingau quente, em Anápolis, precisará passar por acompanhamento com fonoaudiólogo e fisioterapeuta para se readaptar a rotina.

Para a família a volta para casa é um momento de alegria e alívio para os familiares. A criança teve 20% do corpo queimado após um acidente envolvendo um prato de mingau quente, no início do mês de maio. Ao todo, o menino ficou 42 dias interno.

Trânsito: Casal morre e menina de 10 anos fica gravemente ferida em acidente na BR-060

Durante o período de internação, a família chegou a solicitar ajuda financeira para custear o tratamento e após a alta, os familiares agradecem a ajuda, que foi essencial para arcar com os custos.

A criança ficou internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Ótavio Lage (Hugol), em Goiânia, ficando em estado grave e necessitando da ajuda de aparelhos para conseguir respirar.

Acidente: Estudante que teve corpo queimado em escola deixa UTI de hospital de Goiânia

A mãe e a irmã do menino foram as responsáveis pelos cuidados durante o período em que esteve internado. Apesar de ainda não estar falando e andando, a família informa que a recuperação está acontecendo aos poucos.

Como o acidente aconteceu

O acidente aconteceu no começo de maio, em casa, no município de Anápolis, a 55km de Goiânia. De acordo com a família, o prato de mingua estava esfriando em cima da mesa da cozinha, a criança tentou pegar, levantando os pés para alcançar e acabou virando-o sobre si.

Ataque: Menino de 4 anos atacado por rottweilers, em Anápolis, deixa UTI do Hugol

No momento do acidente, o menino estava acompanhado pelo pai e os três irmãos, na residência. Um dos irmãos conta ainda que as marcar das queimaduras já estão praticamente cicatrizadas e que o menino já se recuperou da pneumonia, que foi identificada durante a internação.