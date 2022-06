Jovem de 24 anos morre após pular de trampolim de piscina, em clube de Goiânia

Na tarde desta sexta-feira (24/6) um jovem, de 24 anos, morreu depois de pular de um trampolim em uma piscina de clube, em Goiânia. De acordo com informações repassadas pela administração do local, a vítima e um amigo teriam proposto um desafio entre si.

O desafio consistia em adentrarem o local de uso restrito, usado para competições de saltos ornamentais, que estava trancado e pularem dos trampolins. O rapaz teria saltado de um trampolim com 10 metros de altura.

As apurações iniciais sobre o caso apontam que os envolvidos estavam visivelmente embriagados e que teriam praticado atos inadequados, tais como saltos mortais, em outras piscinas anteriormente. Os seguranças do local chegaram a chamar a atenção da vítima e do amigo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) esteve no local para realizar os primeiros socorros, todavia a rapaz não resistiu e morreu no local.

Em imagens que circulam na internet é possível ver o momento em que o veículo do Instituto Médico Legal (IML) chega ao clube.

O que diz a administração do clube

A administração do clube se manifestou lamentando o ocorrido e afirmou que os dois jovens, a vítima e um amigo, se desafiaram a pular de um trampolim diretamente na piscina destinada ao treinamento de saltos ornamentais da unidade.

O clube ressalta ainda que o acesso ao local é restrito para competições e que o local estava trancado. Ainda de acordo com o informado a dupla pulou a grade de isolamento da piscina de treinamentos e a ação teria sido, inclusive, filmada por um dos envolvidos através do celular.

Outro ponto destacado pela administração é que após ser retirado da piscina, o salva-vidas do local e a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros ainda tentaram reanimar a vítima, que não resistiu e foi a óbito.

Ainda não se sabe se a morte do rapaz foi causada por afogamento, devido ao fato da piscina ter 5 metros de profundidade, ou se a vítima teve um mal súbito.

A Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), da Polícia Civil de Goiás (PCGO), será a responsável por investigar o caso.