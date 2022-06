Bombeiros encontram corpo de um dos desaparecidos no Lago Serra da Mesa

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás encontrou, na manhã desta segunda-feira (27/6), o corpo de um dos homens que estava desaparecido após uma canoa naufragar no Lago Serra da Mesa, em Campinaçu.

Informações preliminares apontam que o corpo é do policial civil Natair Melo, que estava desaparecido há três dias. Segundo a corporação, o corpo foi localizado por volta de 6h, boiando no lago.

Agora, as buscas continuam para encontrar o subtenente aposentado dos bombeiros do Distrito Federal (DF), Francisco Roque Araújo. Os dois estavam na embarcação no momento do náufrago.

Diversos militares estão atuando nas buscas. Os quartéis de Goiânia, Anápolis, Goianésia, Minaçu, Uruaçu e bombeiros de Brasília enviaram 23 mergulhadores, sendo 11 de Goiás e 12 do DF. A Marinha do Brasil ainda disponibilizou quatro mergulhadores para ajudar nos trabalhos.

Como aconteceu do acidente no Lago Serra da Mesa

Quatro pessoas estavam na embarcação no momento do acidente, sendo dois bombeiros e dois policiais civis do Distrito Federal. Eles tinham saído para pescar.

No momento do acidente, dois deles conseguiram se salvar nadando até a margem, mas outros dois, sendo o bombeiro Francisco Roque e o policial Natair, desapareceram na água.

As buscas pelos desaparecidos começaram na sexta-feira (24/6) e continuam até esta segunda-feira (27/6).

