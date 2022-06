Dono de farmácia é baleado pelo genro dentro do estabelecimento, em Goiânia

Na manhã desta segunda feira (27/6) idoso, de 62anos, foi baleado dentro de uma farmácia, no Setor Bueno, em Goiânia. De acordo com informações preliminares, a vítima seria proprietária do estabelecimento. O suspeito do crime é um servidor municipal.

Vídeos de uma câmera de segurança, que circulam na internet mostram o momento em que o homem chega correndo, entra no estabelecimento e sai. A ação dura menos de um minuto.

Segundo o informado pela família da vítima, o suspeito é namorado de uma das filhas do idoso. Outras imagens mostram o momento em que o senhor sai do estabelecimento uma maca, sendo encaminhado para um hospital nas proximidades do local.

Motivação do crime

Um testemunha que trabalha em frente à farmácia onde o crime aconteceu informou que a motivação do suspeito seria uma discussão entre o suspeito e a filha do idoso.

Uma das filhas da vítima disse que, durante o fim de semana, o rapaz ameaçou toda a família de morte depois de uma discussão. Um boletim der ocorrência sobre as ameaças foi registrado ainda nesta segunda-feira (27), o que teria irritado o suspeito.

Outras pessoas que testemunharam a ação, disseram ter ouvido uma mulher gritando e logo em seguida viaturas da Polícia Militar de Goiás (PMGO) chegaram ao local. Quando a corporação chegou, o suspeito já havia fugido.

As apurações indicaram que, na semana passado, o suspeito havia sido nomeado para o cargo comissionado de gerente de sinalização na Secretaria Municipal de Mobilidade de Goiânia. A pasta se manifestou lamentando o crime e informando que ele será exonerado.

O Dia Online tenta informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.