Exposição celebra os 80 Anos do Batismo Cultural de Goiânia

Para celebrar os 80 anos do Batismo Cultural de Goiânia, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás) inaugura, nesta terça-feira (28/6), às 18h30, uma exposição no Centro Cultural Marietta Telles Machado. Assim, o evento terá apresentação do Quinteto de Cordas da Orquestra Filarmônica de Goiás. Os músicos irão interpretar clássicos compostos há 80 anos em comemoração ao Batismo da nova capital, que aconteceu em julho de 1942.

A mostra traz, através de textos e imagens, um momento histórico da capital. O ponto alto da exposição é uma urna em madeira maciça. O objeto faz parte do acervo do Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga. A partir do conteúdo nela preservado, a curadoria roteirizou o traçado da mostra organizada pelo Museu da Imagem e do Som (MIS).

Ao todo, a exposição dos 80 anos do Batismo Cultural de Goiânia tem 12 painéis fotográficos. Dessa maneira, eles evidenciam os eventos mais marcantes, como a missa campal realizada na Praça Cívica, bem como o momento solene da entrega da chave no Teatro Goiânia.

Além disso, serão retratados o lançamento da primeira revista goiana, a Revista Oeste. Ademais, as crônicas de escritores que presenciaram o Batismo Cultural, como o escritor Bariani Ortêncio, e os que não presenciaram, mas dedicaram poemas a cidade inaugurada como os escritores Bernardo Élis e José Mendonça Telles. Há ainda peculiaridades captadas nos depoimentos de artistas, como a atriz Eva Todor. Ela inaugurou o palco do Teatro Goiânia em 21 de junho de 1942, com a peça “Colégio Interno”.

Celebração

O Batismo Cultural foi o nome dado ao conjunto de eventos organizados em Goiânia para apresentar a nova capital do Estado para o Brasil e o mundo. Dessa forma, foram mais de 10 dias de festa, dentre missas, congressos, exposição agropecuária e de artesanato. Além disso, corridas, rodeios, desfiles escolares, almoços, peças de teatro e filmes. O momento mais solene ocorreu em 5 de julho de 1942, no Teatro Goiânia. Neste dia foi entregue oficialmente a chave da cidade pelo interventor Pedro Ludovico ao prefeito Venerando de Freitas.

Esta chave, simbólica, foi confeccionada em ouro e doada pelo prefeito de Luziânia. Dessa forma, é um dos elementos preservados na urna durante esses 80 anos.

O objeto ainda tem duas revistas nacionais, que dedicaram cadernos especiais ao Batismo Cultural de Goiânia, com fotos de cada evento e das autoridades presentes. Outras curiosidades interessantes contidas são os cardápios servidos nos almoços e jantares no Palácio das Esmeraldas e no Jóquei Clube, a programação dos festejos com horários e locais dos acontecimentos, os livretos com reprodução dos discursos de Pedro Ludovico e Venerando de Freitas, jornais e outros documentos.

A exposição 80 Anos do Batismo Cultural de Goiânia fica em cartaz até 19 de julho de 2022, no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, com entrada gratuita.