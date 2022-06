Inscrições para o Sisu começam nesta terça (28); veja quem pode participar

As inscrições para o segundo processo seletivo de 2022 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam nesta terça-feira (28/6). Os candidatos deve estar atentos ao prazo, que segue até o dia 1º de julho. Veja quem pode participar e como se inscrever.

A consulta pelas vagas disponíveis foi aberta no último dia 15 deste mês. Através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior os candidatos podem ter acesso às vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos.

Para participar, os candidatos devem ter realizado a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 2021. É preciso ainda ter nota superior a zero na redação e não ter participado do exame da condição de treineiro.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 6 de julho. Posteriormente, os selecionados terão do dia 13 a 18 de julho para realizar matrícula ou registro acadêmico. O prazo para manifestar interesse na lista de espera será de 6 a 18 de julho.

A seleção dos candidatos é feita conforme as opções de cursos indicados no ato da inscrição, obedecendo a classificação da nota obtida na última edição do Enem.

Inscrição para o Sisu

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC) no qual as instituições públicas de educação superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção.

A inscrição ao Sisu é gratuita e feita, exclusivamente, pela internet. O acesso ao sistema é feito com as informações de login e senha, mediante conta no site gov.br.

Depois, na página de inscrição do portal, é preciso confirmar os dados e começar a inscrição. É possível escolher até duas opções de curso.