Jovem é preso suspeito de abusar sexualmente da enteada de 7 anos, em Trindade

Nesta segunda-feira (27), um homem de 22 anos foi preso suspeito de estuprar a enteada, de 7 anos, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.

De acordo com informações preliminares, a vítima assistiu a uma palestra sobre abuso sexual, na escola, e contou para a professora sobre o crime, que, por sua vez, denunciou à Policia Civil de Goiás (PCGO).

Como aconteceu e confirmação dos abusos

A delegada responsável pelo caso contou que os abusos sexuais aconteciam durante a noite, enquanto a mãe da criança dormia. A palestra na escola aconteceu no último dia 18 de maio.

A responsável pela investigação conta que o relato da criança aconteceu de forma espontânea e que a vítima relatou que os abusos eram praticados pelo padras, o qual ela chama de pai.

A confirmação do abuso foi veio através de laudo, após a menina passar por exames psicológicos, como explica a delegada. Mesmo com a denúncia e a investigação em andamento, a criança ainda morava com o abusador.

Este fato fez com que a delegada responsável solicitasse a prisão preventiva do padrasto. A PCGO não revelou a identidade do suspeito, por isso o Dia Online não conseguiu contato com a defesa. O espaço segue aberto para manifestações.

