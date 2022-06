Mutirama, Zoológico e Clube do Povo recebem investimentos

As áreas de turismo, lazer e eventos em Goiânia receberam, desde o início de 2021, R$ 8,1 milhões em investimentos, segundo a prefeitura da capital. Assim, os principais locais que estão recebendo estes recursos são o Parque Mutirama, o Zoológico e o Clube do Povo, que teve mais uma unidade inaugurada.

No Parque Mutirama, para 2022 foi anunciada a reforma de duas atrações. Dessa maneira, voltarão a funcionar, após adequações, a Casa Mal Assombrada, e também o Teleférico. Além disso, serão reformados o Music Express e o Bicho da Seda. Para melhorias na infraestrutura do parque, a gestão prepara a implantação do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), além da reforma de banheiros e vestiários.

Ao todo, hoje o Parque Mutirama tem 23 atrações funcionando. Desse maneira, de acordo com a prefeitura, todos atendem às normativas de segurança e passaram pelas inspeções necessárias. Ademais, por processos de manutenção preventiva, preditiva e corretiva.

Zoológico

Dos investimentos destinados ao turismo na capital, R$ 950 mil serão direcionados à reforma do Parque Zoológico de Goiânia, com início previsto para agosto. As adequações são para acessibilidade, incluindo piso tátil, benfeitorias nos ambientes dos grandes felinos, estrutura para macacos, bem como banheiros, escadarias, áreas verdes e pergolados.

Durante execução, o funcionamento do parque não será afetado. Continua liberada visitação e permanece o atendimento ao público.

Antes da assinatura do contrato com a empresa responsável pela reforma, a gestão investiu aproximadamente R$ 2 milhões, com recursos próprios do município, na revitalização e ampliação total do lago dos primatas, com seis ilhas que beneficiam 16 indivíduos.

Ainda na parte estrutural do parque, o telhado foi substituído por material de fibrocimento. A mudança aconteceu nos setores de nutrição, veterinária, serpentário e administração, o que solucionou questões de infiltração.

Com recursos de R$ 300 mil, vindos de compensação ambiental, a gestão investiu na reforma dos equipamentos de lazer também nas ilhas dos primatas. Além disso, nos recintos que abrigam a Pyton e Lontra, animais resgatados e levados para o Zoológico.

O recurso também contribuiu para a primeira aquisição de duas câmaras frias para o setor de nutrição, o que aumentará a capacidade de armazenamento de itens alimentares em ambiente refrigerado. As câmaras trarão mais economia e praticidade ao zoológico.

Clube do Povo

A proposta do Clube do Povo é de levar atendimento de lazer à população, especialmente a bairros descentralizados. Em abril, a gestão inaugurou o Clube do Povo 3 – Rio Jordão, na região Leste da capital.

Com investimentos de R$ 1,3 milhão, a unidade possui, em sua infraestrutura, quadra poliesportiva de areia, campo de futebol, vôlei, futevôlei, parque infantil, vestiário e espaço para realização dos Programas Vida Ativa e iniciação esportiva.