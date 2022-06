Preso segundo suspeito de matar mulher a pauladas e pedradas, em Goiânia

Foi preso no último sábado (25/6) um segundo suspeito de matar uma mulher a pauladas e pedradas no Jardim Guanabara, em Goiânia. O caso aconteceu em 2018 e a vítima foi identificada como Diany Kellen. De acordo com a Polícia Civil, outro suspeito do homicídio já havia sido preso em 2021.

Investigações da Delegacia de Homicídios

Conforme apontam as investigações, o corpo da vítima Diany Kellen foi encontrado no dia 14 de janeiro de 2018 e apresentava diversas lesões, principalmente na região da cabeça. Ao lado do corpo foram encontrados materiais que teriam sido utilizados no homicídio, como uma pedra e pedaços de pau sujos de sangue.

Segundo a Polícia Civil, através do depoimento de testemunhas e perícias técnicas no local do crime, foi possível identificar os dois suspeitos do crime. .

Testemunhas ligadas à vítima relataram que os suspeitos teriam matado a vítima por acreditarem que ela tinha R$ 300 e certa quantidade de entorpecentes, o que teria sido uma possível motivação do crime. A PCGO ressalta que ainda há a possibilidade de que a morte esteja relacionada a dívidas de drogas.

Prisão dos suspeitos de matar mulher a pedradas e pauladas

O primeiro suspeito do crime foi preso em 2021, também no Setor Guanabara. Ele estava sendo procurado por outro crime de homicídio. Posteriormente, a polícia representou pela prisão temporária do segundo suspeito, a qual foi cumprida no último sábado (25). Diante dos fatos, os presos estão atualmente à disposição do Poder Judiciário.

