Quasar estreia Carinhosamente juntos, novo espetáculo da Cia de Dança

A Quasar Cia de Dança estreia, nos dias 29 e 30 de junho, o espetáculo Carinhosamente juntos. Assim, o novo trabalho da companhia goiana celebra, nos palcos, “as singularidades e as diferenças de pessoas unidas pelo desejo compartilhado de dançar e de explorar a potencialidade do corpo de se mover”.

As apresentações do espetáculo Carinhosamente juntos serão às 20h30, no Teatro Goiânia, no Centro. Dessa maneira, a entrada custa R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia. Neste mesmo dia, às 19h30, a companhia ainda lançará, no hall do Teatro, livro que registra, em fotos e entrevistas, os 34 anos de trajetória da Quasar Cia de Dança. O espetáculo conta com o apoio do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. Ademais, o livro teve apoio da Lei Goyazes.

Carinhosamente juntos é o 28º espetáculo da companhia. Desse modo, é resultado de um trabalho realizado desde 2019 sob a direção de Henrique Rodovalho. Nele, os bailarinos da Quasar se encontram com sete pessoas com deficiência selecionadas para esse projeto. O trabalho nasce a partir do desejo dos fundadores Vera Bicalho e Henrique Rodovalho de que a companhia realizasse um projeto social.

Para essa criação, a Cia de Dança foi orientada por Marlini Dornelas, do Grupo de Dança Diversus. Além disso, pelo coreógrafo e diretor da Companhia de Dança “Dançando com a Diferença”, de Portugal, Henrique Amoedo. Ele é criador e um dos principais responsáveis pela difusão internacional do conceito de Dança Inclusiva.

Livro

Ao longo de 34 anos de trajetória, a Quasar Cia de Dança soma 27 espetáculos criados. Também apresentações em mais de 27 países e cerca de 1 milhão de espectadores brasileiros e estrangeiros ao longo de sua carreira. Estes números refletem como a companhia cultivou ao longo dessas três décadas a reputação de uma das mais reconhecidas companhias de dança contemporânea do cenário goiano, nacional e internacional. A história dessa caminhada está registrada no livro “Quasar Cia de Dança – 34 anos”, que será lançado nestes mesmos dias 29 e 30 de junho.

O livro reúne seus fundadores, Vera Bicalho e Henrique Rodovalho, em fotos e textos. Este projeto foi iniciado em 2008, realizado em etapas e atropelado por uma pandemia. Textos e fotos foram reunidos, pesquisas e entrevistas realizadas e a proposta editorial foi concebida. Dessa forma, os escritos têm um breve histórico das suas origens e protagonistas, situando a vida cultural goianiense. Além disso, algumas entrevistas realizadas com a participação de espectadores contumazes dos espetáculos da Quasar.

Fotografias dos vários espetáculos da Companhia e textos foram reunidos a partir de uma concepção editorial. Ela foi desenvolvida em sintonia com a linguagem visual e gestual da companhia que tanto a caracteriza. Assim, correlacionou o movimento das páginas com o movimento dos corpos da Quasar.

Serviço: Quasar Cia de Dança estreia “Carinhosamente juntos”

Quando: 29 e 30 de junho

Horário: 19h30 (lançamento do livro) e 20h30 (espetáculo)

Onde: Teatro Goiânia

Entrada: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) | Na compra de dois ingressos, inteira, ganha-se um exemplar do livro – limitado a 50 livros.