Restaurant Week Goiânia: 2ª edição acontece no mês de julho de 2022

Goiânia recebe, no mês de julho de 2022, a 2ª edição da Restaurant Week na cidade, que terá a participação de mais de 20 restaurantes. Assim, acontece entre os dias 1º e 31, e terá como tema “Música e Gastronomia“.

Os estabelecimentos participantes do Restaurant Week Goiânia sempre terão duas opções de menu. Desse modo, tem o Tradicional Restaurant Week, que custa R$ 49,90 no almoço, R$ 64,90 no jantar. Além disso, o Menu Plus Restaurant Week, que sai R$ 59,90 no almoço, e R$ 74,90 no jantar.

As opções incluem entrada, prato principal e sobremesa por um preço fixo. Ademais, os clientes podem acrescentar mais R$ 1 por menu, que serão arrecadados e doados para a Vila São José Bento Cottolengo. O hospital filantrópico fundado em 1951 tem a missão de promover vida com excelência para a pessoa com deficiência.

Com o tema “Música e Gastronomia”, a edição 2022 tem a intenção é agregar a experiência musical ao evento. Também reunir, de forma saborosa, as duas artes de expressões sociais. Dessa forma, tem novos restaurantes participando desta edição, como o Famu, o Zimbro Cocktail & Co, Las Nenas, Piry e Antonieta.

Restaurantes participantes

Participam da Restaurant Week Goiânia 2022 o Bianco Ristorantino, Antonieta Restaurant Lounge Bar, 1929 Trattoria Moderna e A Casa Bairrada. Além disso, Belissimo, Hattori Sabores do Japão, Same Same but Different, Esquina Mercatto e Piry Bar e Restaurante.

Ainda participam o Balada Mix Goiânia, Botelo, Grá Bistrô, Juá, Viela Gastronômica, Iz Restaurante, Paris 6 e Zimbro Cocktaisl & Co. Ademais, Moony Restaurante Bar, Las Nenas Restaurante, Famu Restaurante, Dom Rosso by Clarion Hotel e Madalena Gastrobar.

Confira AQUI os menus de todos os restaurantes.

Serviço: Restaurant Week Goiânia 2022

Quando: De 1º a 31 de julho

Onde: Mais de 20 restaurante de Goiânia

Valores: Menu Tradicional: R$ 49,90 no almoço, R$ 64,90 no jantar | Menu Plus: R$ 59,90 no almoço, e R$ 74,90 no jantar.