Em visita a Aparecida de Goiânia, Lissauer Vieira diz que momento é de diálogo

O atual presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e pré-candidado ao Senado, deputado Lissauer Vieira (PSD) disse que o momento é de manter diálogo com todos os postulantes ao governo do estado.

Segundo o pré-candidato “é natural todas as frentes políticas conversarem entre si”, que fez uma visita de cortesia à cidade de Aparecida de Goiânia, nesta terça-feira (28/6).

Ainda de acordo com Vieira, Vilmar Rocha, presidente estadual do PSD, está convicto que o partido terá preferência na vaga ao Senado Federal, na chapa do mandado estadual.

A convicção de Vilmar Rocha vem desde o ano de 2020, quando houve o alimento do partido ao atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), para as eleições municipais, em Goiânia. “Esperamos que isso seja mantido”, declarou.

“Mas os diálogos estão abertos e quem vai conduzir isso é o presidente Vilmar Rocha”, reforçou Lissauer, dizendo que a preferência é pela composição da chapa ao lado de Caiado.

Visita de Lissauer Vieira a Aparecida de Goiânia foi um convite

Oficialmente, a visita de Lissauer ao prefeito de Aparecida Vilmar Mariano (Patriota), ou Vilmarzin como é popularmente conhecido na cidade, é institucional e ocorreu a convite de membros do partido.

O convite foi feito por nomes como o deputado estadual Max Menezes e a vereadora Camila Rosa, além do ex-colega de sigla, vereador William Panda (PSB).