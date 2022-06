Família encontra idoso morto com golpes de martelo, em chácara de Rio Verde

Nesta segunda-feira (27/6) os familiares encontraram o corpo de um idoso, de 72 anos, sem vida dentro de uma chácara em Rio Verde, na região sul de Goiás.

De acordo com as informações preliminares sobre o caso, a vítima foi morta com golpes de martelo. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) assume o caso e deve tratar o crime como latrocínio, quando acontece o roubo seguido de morte.

Como o crime aconteceu

Acredita-se que o idoso tenha sido morto enquanto estava sozinho em casa. O suspeito de assassinar o senhor ainda roubou uma carretinha e uma moto, que pertenciam a vítima, fugindo logo em seguida.

A Polícia Civil ainda não conseguiu identificar o suspeito. Todavia, buscas foram feiras na região, em uma parceria entre a Polícia Militar de Goiás (PMGO) e a PCGO, intencionando colher pistas.

A chácara do idoso, onde o crime aconteceu, fica localizada no bairro Vila mariana, na zona rural de Rio Verde. Segundo relatou a família, aos policiais, a casa foi encontrada revirada e o idoso morto.