Goiás registra primeiro caso suspeito de varíola dos macacos, aponta Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde informou, na segunda-feira (27/6), que Goiás registrou o primeiro caso suspeito de varíola dos macacos. Segundo informe da pasta, dois casos foram notificados, mas um já foi descartado.

O caso é de uma mulher de 43 anos, moradora de Goiânia. Conforme aponta a superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorin, já foram coletadas amostras e algumas serão analisadas em Goiás e outras enviadas para fora do estado, a fim de verificar se a suspeita será confirmada.

Casos de varíola dos macacos no Brasil

Até o momento, o Brasil já registra 80 casos notificados de varíola dos casos, sendo que 20 foram confirmados e 14 permanecem suspeitos, incluindo o registro de Goiás. De acordo com o Ministério da saúde, os casos suspeitos já estão sendo investigados e foram coletadas análises para exame laboratorial. Os resultados são aguardados.

O Ministério aponta que, é considerado suspeito o indivíduo que, a partir de 15 de março deste ano, apresente erupções cutâneas, febre e inchaço dos gânglios (linfondos). Conforme aponta a pasta, qualquer um que apresente sintomas ou suspeita da doença deve ficar em isolamento e fazer a coleta de amostra clínica.

Transmissão

A varíola dos macacos é causada por vírus e se espalha através do contado próximo ou íntimo com uma pessoa infectada que apresente lesões na pele. O contato pode ser através de abraço, beijo, relações sexuais ou secreções respiratória. A contaminação ainda pode ocorrer pelo contato com objetos, tecidos ou superfícies não higienizadas.

Em geral, imunossuprimidos HIV/AIDS, leucemias, linfomas, metástases, transplantados, portadores de doenças autoimunes, gestantes, lactantes e crianças menores de 8 anos apresentam maior risco de exacerbação.

