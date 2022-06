Padrasto de acusado de matar dono de farmácia é preso em Goiânia

Foi preso nesta segunda-feira (27/6), o padrasto do jovem suspeito de matar o ex-sogro em uma farmácia de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, a prisão foi motivada por posse ilegal de arma de fogo, mas há suspeita de que ele tenha ajudado o enteado após o crime.

O caso aconteceu no fim da manhã de segunda-feira (27) e toda a cena foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento comercial. Além disso, o suspeito já estava ameaçando a vítima e seus familiares dias antes do crime.

Estupro de vulnerável: Pai e mãe social são indiciados por estupro de vulnerável contra 3 meninas, em Goiás

Como não teve a identidade divulgada, a defesa do padrasto do suspeito não foi localizada até a divulgação desta reportagem. Mas o espaço segue aberto para manifestação. O suspeito do crime ainda segue foragido.

O crime

A suspeita é que o homem tenha ido atrás da vítima após descobrir de um registro de ocorrência feito contra ele pelo sogro. O motivo da ocorrência é que o jovem teria atirado para o alto e ameaçado o ele e a filha. A vítima é policial aposentado João do Rosário Leão, de 62 anos, e pai de sua ex-namorada.

Crime sexual: Homem é suspeito de ficar pelado em parque e tentar estuprar mulher, em Goiânia

A ex-namorada do suspeito contou que chegou a receber uma ligação dele avisando que mataria o pai dela. Ela tentou ligar e ir até o pai, mas não conseguiu. Algum tempo depois, ele retornou a ligação, dizendo que tinha matado o idoso e ia atrás dela.

Conforme relato da jovem, o suspeito sempre teve atitudes abusivas e chegou a apontar a arma para ela. Um vídeo gravado por ela aponta que os dois estão no carro e ele a ameaçando. “Não estou no meu normal”, disse aos gritos.

Crime: Homem é preso suspeito de manter namoro com criança de 10 anos, em Jaraguá

No vídeo, o suspeito afirma que ia matar toda a família da jovem. “Pode me denunciar, pode vir me matar que eu vou matar todo mundo antes disso. Eu mato todo mundo. Não estou nem aí. É melhor cada um no seu canto, sem mexer com ninguém.”.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s470eb39d-7ead-4d95-b4cd-7038e2ab5290′]

Quem é o suspeito de matar dono de farmácia em Goiânia

Identificado como Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, o jovem foi nomeado em 2016 como vigilante penitenciário temporário. Ele ficou na função até 2021, quando o contrato terminou.

Acidente: Bebê morre e cinco pessoas ficam feridas após acidente na BR-060, em Rio Verde

Na semana passada ele havia sido nomeado para o cargo comissionado de gerente de sinalização na Secretaria Municipal de Mobilidade de Goiânia. A pasta disse em nota que ele será exonerado do cargo.

Depois de cometer o crime contra o sogro, o homem fugiu e, até o momento, não foi localizado. Veja o vídeo do momento que Felipe invade a farmácia e atira contra o policial aposentado.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s49ea9740-ad09-410b-bdb4-8b4a505ad663′]

Leia mais:

Dono de farmácia é baleado pelo genro dentro do estabelecimento, em Goiânia