Prefeitura de Goiânia faz evento que celebra Dia do Orgulho LGBTQIA+

No Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, celebrado nesta terça-feira (28/6), a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativa da prefeitura de Goiânia faz evento alusivo à data. Assim, a sede da secretaria, na Rua 99, no Setor Sul, sedia ações relacionadas à oferta de emprego e vagas em cursos profissionalizantes. Além disso, atualização de cadastro em programas sociais, e de retificação de prenome e gênero. Os serviços são prestados à comunidade das até às 16h.

O evento terá o lançamento da Cartilha LGBTQIA+, em parceria com a Ordem dos Advogados de Goiás (OAB-GO). Desse modo, o texto traz os direitos da população, bem como conscientiza sobre o respeito à diversidade.

Além disso, no evento da prefeitura de Goiânia que celebra o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ será lançado o Projeto Pivô. Ele visa a empregabilidade das pessoas trans. Dessa maneira, a iniciativa começa pela oferta de vagas para auxiliar administrativo a candidatos em situação de vulnerabilidade social, preferencialmente que ainda não tenham experiência profissional.

O objetivo é que as parcerias se estendam a outras empresas, de forma a ampliar as oportunidades à comunidade trans. Ademais, haverá vagas em cursos profissionalizantes gratuitos, ofertados pelo Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Quanto aos serviços oferecidos no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, a secretaria disponibiliza a retificação de prenome e gênero, em parceria com a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), sem a necessidade de agendamento prévio. Haverá, ainda, atualização do Cadastro Único (CadÚnico) a quem já fez retificação de prenome e gênero, porém, ainda encontra-se com o cadastro desatualizado.

Para os dois atendimentos, não é necessário agendamento prévio. Basta que a pessoa leve documento de identidade, CPF, título de eleitor e comprovante de residência.