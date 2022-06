Homem que matou policial em farmácia é considerado foragido e pode ser procurado pela Interpol

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) informou na manhã desta quarta-feira (29/6), que Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 26 anos, investigado pela morte do policial civil aposentado João Leão em uma farmácia de Goiânia, já é considerado foragido e há um mandado judicial de prisão temporária expedido contra ele.

De acordo com a Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), responsável pelo caso, informou que está tomando todas as providências para inserir o homem no banco de dados da Interpol, organização internacional que facilita a cooperação policial mundial e o controle do crime.

Leia também: Padrasto de acusado de matar dono de farmácia é preso em Goiânia

Denúncias e informações sobre o investigado podem ser feitas através dos telefones 197 ou (62) 3201-1220. A Polícia Civil garante sigilo absoluto.

Crime

O homicídio aconteceu na última segunda-feira (27), por volta de 11h da manhã, dentro de uma farmácia no Setor Bueno, em Goiânia. Felipe Gabriel entrou no estabelecimento com a arma em punho e atirou diversas vezes contra o ex-sogro, que é policial civil aposentado.

Investigações apontam que um dos motivos do assassinato seria o boletim de ocorrência registrado pelo sogro contra o homem.

Leia também: Dono de farmácia é baleado pelo genro dentro do estabelecimento, em Goiânia

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s49ea9740-ad09-410b-bdb4-8b4a505ad663′]

Polícia investiga como homem que matou policial teve acesso a boletim de ocorrência

A Polícia Civil investiga como Felipe Gabriel teve acesso ao boletim de ocorrência registrado contra ele. A denúncia foi feita pelo ex-sogro depois que Felipe ameaçou ele e a filha com um disparo para cima de uma arma de fogo.

Quando registrado, um boletim de ocorrência pode ser acessado por membros das forças de Segurança Pública, como as polícias Militar, Civil, Federal, Rodoviária Federal e Bombeiros.

Agora, a polícia quer descobrir quem acessou o boletim. O responsável pode responder por violação de sigilo funcional e pode enfrentar um procedimento dentro da corregedoria.