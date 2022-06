Idoso sem CNH bate em muro e cai em barranco de 10 metros, em Anápolis

Nesta terça-feira (28/6), um idoso bateu em um muro e caiu em um barranco, no município de Anápolis, a 55 km de Goiânia. De acordo com informações preliminares, o homem, de 75 anos, causou o acidente após confundir os pedais do carro.

Segundo informado pela Polícia Militar de Goiás (PMGO), o idoso não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O caso aconteceu no Bairro Nova Vila Jaiara. Fotos que circulam na internet mostram o veículo após a batida.

Causas do acidente e estado de saúde da vítima

Depois do acidente , o senhor contou a corporação policial que não tem experiência com carros automáticos, por isso acabou confundindo os pedais de freio e aceleração.

Conforme registro policial, estima-se que o barranco que o carro saiu tenha entre 8 e 10 metros de altura. Apesar das avarias no carro, os policiais ressaltaram que o idoso teve apenas um corte na mão direita.

O idoso e a esposa, que também estava no carro, foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO). A mulher não apresentou ferimentos. O homem, que não tem habilitação, foi multado.

