Número de homicídios em Goiás é o melhor em 10 anos; índice teve queda de 19%

De acordo com dados divulgados, nesta terça-feira (28/6), pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o estado de Goiás é um dos destaques nacionais na queda do número de crimes violentos.

A informação foi publicada através do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e reúne informações de todos os Estados brasileiros, além de divulgar como está a evolução da segurança pública no Brasil.

Segundo o estudo, Goiás está entre os três estados com maior índice de queda no número de vítimas de assassinatos em 2021, se comparado a 2020. A média nacional de redução, segundo o levantamento, é de 6,6%.

Goiás tem apresentado uma expressiva redução, quando colocado em pautas os números anteriores e os recém divulgados. Assim, de acordo com os novos dados, com 7,2 milhões de habitantes, o Estado apresentou uma baixa de 19%.

No podium dos três estados com a maior redução, Goiás ficou atrás somente do Acre, com população estimada em 734 mil habitantes, e queda de 39,6%; e de Sergipe, com recuo de 27% e população de pouco mais de 2 milhões de pessoas.

Levando em consideração a série história de ocorrências de homicídio dolosos, estes são os melhores números desde o ano de 2011.

Crimes Violentos Letais Intencionais

O termo Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) é uma metodologia de aferição adotada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, sendo composta pelas ocorrências de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte.

Levando em consideração os dados publicados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Goiás segue a tendência de queda apresentada nos crimes violentos.

Com redução de 17,3% em 2021 quando comparado ao ano anterior, Goiás está entre os sete entes federativos que mais reduziram as ocorrências dos crimes que compõem os chamados CVLI.

Nesta lista estão: Acre (-38,6%); Sergipe (26,5%); Rio Grande do Norte (-21,1%); Tocantins (-19,2%); Ceará (-18,3%) e Distrito Federal (-18,1%).