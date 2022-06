Vila Cultural Cora Coralina recebe exposição do artista Danillo Butas

A exposição Ruídos Urbanos, individual do artista goiano Danillo Butas, será inaugurada na Vila Cultural Cora Coralina, no Centro de Goiânia, nesta terça-feira (5/7), a partir das 18h. Assim, em formato “Site Specific”, a mostra se constitui numa instalação de assemblagens. Portanto, é um trabalho tridimensional composto, total ou parcialmente, por objetos e materiais que não costumam ser associados com esculturas ou manufaturados. Além disso, de pinturas em médias e grandes dimensões que se somam a estas intervenções do artista no próprio espaço da exposição. Todas foram feitas especialmente para a mostra.

Ruídos Urbanos, de Danillo Butas, ocupará a Sala Sebastião Barbosa, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Desse modo, fica no local de 6 de julho a 26 de agosto. A entrada é gratuita.

Danillo Butas é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual de Goiás (UEG). Ele tem especialização em Architettura e Design – Politécnico de Torino, Itália. Dessa forma, se faz presente em sua obra a arquitetura das metrópoles, por meio de suas sombras, luminosidades e escuridão. Nelas, o artista percebe em horizontes, planos, bem como texturas que contrastam com a solidão e o abandono. Ademais, com a sensação constante de que tudo se move à deriva ao redor do indivíduo em torno do qual gravita.

Mais sobre o artista

Goiano nascido em Ceres, Danillo Butas possui várias intervenções artísticas espalhadas pelas cidades brasileiras e inúmeras exposições coletivas. Este ano, realizou mostra individual na Galeria Antônio Sibasolly em Anápolis. Além disso, participou de projetos artísticos importantes como a exposição coletiva “A espessura da carne”, no Museu Nacional da República em Brasília (DF). Também da residência artística “Hospitalidade Casa Aberta”, em olhos D’Água (Goiás).

“Como é um trabalho que dialoga bastante com a cidade e com seus participantes, convidei colegas artistas plásticos para, durante a abertura da exposição, contribuírem com suas artes, seja através de poesia, performances e até intervenções pontuais aqui”, adianta Danillo Butas.

Outra curiosidade da exposição de Butas é que está sendo aproveitada parte da mostra anterior, do artista Santiago Selon, para a construção da sua, pois ambas utilizam materiais alternativos como suporte da instalação.

Serviço: Exposição Ruídos Urbanos Danillo Butas | Vila Cultural Cora Coralina

Quando: Abertura – 5 de julho, das 18h às 20h30 | Período da mostra: De 6 de julho a 26 de agosto

Horário: De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Onde: Rua 23 esquina com a rua 3 – Centro