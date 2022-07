Emprego: Sine Móvel estará na região leste de Goiânia nesta sexta-feira (1/7)

Um ponto de atendimento do Sine Móvel estará a disposição da população na Região Leste nesta sexta-feira (1/7) das 9h às 14h. Segundo a Prefeitura de Goiânia, o estande estará montado no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), do Setor Recanto das Minas Gerais.

O objetivo do Sine Móvel é facilitar o acesso de moradores ao mercado de trabalho, preenchendo as vagas captadas junto à empresários da capital.

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), informou que as vagas visam contemplar todos os níveis de escolaridade e que o sistema conta com diversas oportunidades de trabalho.

Documentos necessários para concorrer a vaga

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem comparecer ao ponto de atendimento portando comprovante de endereço atualizado e carteira de trabalho.

A estrutura do Sine Móvel conta com quatro atendentes, que irão verificar o perfil de cada candidato e, posteriormente, realizar o encaminhamento às empresas com vagas disponíveis.

Vale lembrar que durante o atendimento serão avaliados os perfis das vagas e se o interessado estiver de acordo com os requisitos da vaga, futuramente haverá o agendamento da entrevista. As vagas serão distribuídas, em especial, para os moradores da região.

