Festival Internacional de Dança de Goiás chega à 7ª edição

A 7ª edição do Festival Internacional de Dança de Goiás acontece em Goiânia, entre os dias 6 e 10 de julho. Assim, irá reunir cerca de 1,2 mil bailarinos de diversos estados. O evento esteve suspenso nos últimos anos devido a pandemia da Covid-19.

O Festival Internacional de Dança de Goiás será realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Desse modo, terá uma programação extensa, com a participação de bailarinos e coreógrafos renomados dos Estados Unidos, Itália e Polônia, dentre outros.

Os bailarinos disputam uma das melhores premiações em dinheiro entre os eventos da área no país, com um total de R$ 49 mil. A distribuição será de R$ 15 mil para o Melhor Grupo (Avançado ou Adulto) e R$ 10 mil para o Melhor Bailarino. Além disso, R$ 10 mil para a Melhor Bailarina, R$ 6 mil para Bailarina (o) Revelação e R$ 6 mil para o Melhor Coreógrafo. Ademais, serão concedidos bolsas e estágios em prestidiferentes companhias do mundo.

O circuito de competições contemplará as categorias infantil e adulto nas modalidades Ballet Clássico de Repertório, Ballet Clássico Livre. També de Dança Contemporânea, Jazz, Estilo Livre, Danças Urbanas, Sapateado, bem como Danças Populares, em solos, duos, trios e conjuntos.

O Festival Internacional de Dança de Goiás é realizado desde 2012 pelo Studio Dançarte, das irmãs Gisela Vaz, que é presidente do Conselho Brasileiro da Dança (CBDD), e Ariadna Vaz, diretora e coreógrafa da Fohat Cia. de Dança. Nesta edição, o festival conta com apoio do Governo de Goiás, por meio da Lei Goyazes, e também com o patrocínio da Caramuru, Sinhá e La Terre Orgânico.

Mais sobre o evento

Além disso, compõem a programação da 7ª edição do Festival Internacional de Dança de Goiásapresentações especiais e batalhas de Danças Urbanas, no sábado (9) e domingo (10). Ademais, workshops com Ricardo Amarante (Diretor Artístico do Astana Ballet/ Cazaquistão), David Jonathan (Austrália), Claudia Zaccari (Primeira Bailarina de Roma/ Itália), Alice Arja (Miami City Ballet), Joy Annabelle Womack (Estados Unidos) Nijawwon Matthews (Broadway Dance Center/ USA), Karolina Kardasz (Polônia), Fran Manson (SP/Brasil) e Diego Josh (SP/Brasil).

Eles também integram o corpo de júri da Mostra Competitiva ao lado de Tíndaro Silvano (BH/Brasil) e Valéria Figueiredo (GO/Brasil). Duas feiras, uma com artigos de dança e outra gastronômica, além de food trucks ocuparão parte do espaço com funcionamento em horário integral, a partir das 8h30 até às 22h30.

Serviço: 7ª edição do Festival Internacional de Dança de Goiás

Quando: de 6 a 10 de julho

Onde:: Centro Cultural Oscar Niemeyer – Goiânia (GO)

Mais informações: www.dancagoias.com.br