Governo de Goiás anuncia ampliação da frota do Eixo Anhanguera

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou na quarta-feira (29/6) a ampliação da frota de veículos do Eixo Anhanguera, transporte coletivo que liga Goiânia às cidades da região Metropolitana. A partir desta quinta-feira (30), seis novos veículos entram em operação.

A previsão é que 60 novos ônibus estejam operando até agosto deste ano, com novos veículos circulando a cada semana. Segundo o governo, o aumento da frota não implicará no aumento dos gastos públicos nem terá acréscimo no valor da passagem.

Conforme aponta o secretário-geral de Governo e presidente do Conselho Deliberativo de Transportes Coletivos (CDTC), Adriano da Rocha Lima, o aumento da frota é resultado de um acordo operacional contemplado pelo contrato com as empresas que operam o Eixo Anhanguera. Desta forma, as empresas compartilham os veículos e colocam a quilometragem de quantos veículos devem rodar mensalmente.

Ao fim de cada mês, a receita é compartilhada entre as empresas, sendo 50% para a Metrobus e outros 50% para as concessionárias. Assim como os custos, que também são divididos em 50% para ambas as partes. Os ônibus que entram agora para a frota são todos novos, com ar condicionado.

Aumento da frota do Eixo Anhanguera

Os novos ônibus serão colocados em circulação como forma de garantir a fluidez do sistema momentaneamente, uma vez que houve atraso no projeto de eletrificação da frota. Segundo o governo, o atraso foi na execução do cronograma de licitação da nova frota devido a questionamentos apresentados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

“Gratidão ao governador por ajudar e se empenhar tanto para oferecer o melhor transporte e estar sempre de portas abertas para ouvir os prefeitos”, disse o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, que falou em nome de todos os prefeitos da região Metropolitana.

O secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, explica que a população não pode ser penalizada pelo adiamento da licitação dos novos ônibus e, por isso, governo estadual e prefeituras se uniram em busca de uma solução para a demanda por mais ônibus, principal queixa dos usuários. “Voltaremos ao plano original quando possível, mas estamos, desde já, atendendo a demanda da população”, disse o secretário.