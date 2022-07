Acidente entre ambulância e caminhão deixa feridos na BR-060, em Santo Antônio do Descoberto

Um acidente entre uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e um caminhão deixou três pessoas feridas na BR-060, em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal (DF). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do DF foi acionada para atender a ocorrência.

Acidente: Carro invade igreja e deixa cinco pessoas feridas, em Catalão

Informações preliminares apontam que o acidente aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira (1º). A equipe do Samu voltava para a cidade de Valparaíso de Goiás após transportar um paciente quando a ambulância bateu contra a traseira de um caminhão carregado de areia que estava parado na rodovia.

Acidente com ambulância na BR-060 deixa três feridos

Três pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave. Elas foram socorridas por outras ambulâncias do Samu. Além disso, o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar no resgate, pois os feridos estavam presos às ferragens.

Acidente: Menino de 10 anos fica ferido após cair durante trilha em Alto Paraíso de Goiás

A vítima que ficou em estado grave é um médico, que foi levado para o Hospital de Base, em Brasília. O motorista e enfermeiro do Samu tiveram apenas lesões leves. De acordo com a PRF, o acidente aconteceu pois o motorista teria dormido ao volante.

A concessionária que administra a rodovia também esteve no local auxiliando no trânsito e atendimento às vítimas.

Em nota, o Samu informou que “a referida viatura estava sendo conduzida por um profissional com mais de dez anos de experiência, habilitado e capacitado para conduzir veículo de urgência e emergência.”.

Imagens do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal mostram como ficaram os veículos envolvidos. Veja:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s1106b522-2998-45b9-b1df-aeea37b62662′]

Leia também:

Vereadora de Anápolis propõe criação da primeira UPA Veterinária de Goiás

Menina de dois anos é atropelada por adolescente sem habilitação, em Goianira

Ciclista morre após ser atropelado por idoso embriagado na GO-080, em Goiânia

Acidente entre ônibus e caminhão deixa seis feridos na BR-153, em Campinorte