Adolescente morre após ser atropelado por ônibus do transporte coletivo, em Goiânia

A Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito foi acionada na sexta-feira (1º) para atender uma ocorrência de trânsito envolvendo um ônibus do transporte coletivo do Eixo Anhanguera, que faz a linha até o Trindade. Um adolescente, com idade entre 14 e 16 anos, foi atropelado pelo veículo. Ele não foi identificado pois não portava documentos.

Como aconteceu o acidente

Segundo relatos do motorista, o ônibus estava lotado e ele fez uma parada no Terminal Vera Cruz para, em seguida, se dirigir até Trindade. Testemunhas relataram que a vítima estava sentada nas escadas da porta centra do veículo.

Acidente: Homem morre após ser atropelado durante travessia na BR-153, em Goiânia

O acidente aconteceu no momento que a vítima puxava a porta para deixá-la um pouco aberta para facilitar a ventilação no interior do veículo. Durante uma curva na saída do terminal, o corpo do adolescente foi projetado contra porta, fazendo com que ela se abrisse. Com isso, ele caiu na pista.

Como o ônibus é articulado e alongado, o motorista só percebeu a queda da vítima quando os passageiros começaram gritar pedindo que ele parrasse o veículo. Entretanto, ele não conseguiu evitar o atropelamento. Uma das rodas traseiras do veículo passou sobre parte do corpo do adolescente, do abdômen até as pernas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte da vítima ainda no local. O corpo do adolescente ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Acidente: Motociclista morre após bater em ônibus do transporte coletivo, em Goiânia

De acordo com a Dict, o encarregado da empresa responsável pelo transporte coletivo informou que o motorista pertence ao quadro da empresa há mais de 29 anos e nada desabona seu profissionalismo e comprometimento. Além disso, o homem nunca se envolveu em situação parecida. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.