Governo de Goiás decreta luto oficial após morte de Ronaldo Caiado Filho

Após a morte do filho, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) decretou luto oficial de três dias em todo estado de Goiás. Além do decreto, o governador informou também sobre o fechamento de sua agenda de compromissos oficiais.

Ronaldo Ramos Caiado Filho foi encontrado sem vida, neste domingo (3/7), em uma fazenda localizada em Nova Crixás. A causa da morte não foi divulgada.

Busca e Salvamento: Corpo de menino arrastado pela enxurrada em Goiás é encontrado

O decreto de luto oficial foi publicado em um suplemento do Diário Oficial na noite deste mongo (3). Na manhã desta segunda-feira (4), as bandeiras de Goiânia, Goiás e do Brasil acordaram hasteadas a meio mastro.

Além do luto oficial no Estado, a Prefeitura de Goiânia, Assembleia Legislativa de Goiás e Câmara Municipal, também decretaram luto pelo período de três dias, solidarizando-se com o difícil momento vivido pela família Caiado.

Trânsito: Mulher morre em acidente entre caminhões na BR-153, em Rialma

Governador de Goiás é informado sobre a morte do filho

Na manhã deste domingo (3/7) o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, recebeu a triste notícia do falecimento do filho, Ronaldo Ramos Caiado Filho, enquanto participava de uma das missas de encerramento da Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade.

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento em que Caiado, e a esposa Gracinha Caiado, deixam a celebração às pressas. O velório de Ronaldo Caiado Filho, aconteceu na noite deste domingo, em Goiânia.

Programa Social: Bolsa Estudo: alunos da rede estadual de Goiás devem receber R$ 100 por mês

O governador chegou ao local aos prantos, muito emocionado, e recebeu o abraço de consolo e carinho de familiares, amigos e políticos. Em suas redes sociais, ainda neste domingo, Ronaldo Caiado prestou uma homenagem ao filho, lamentando a sua morte.

“Meu filho querido. Minha dor neste momento só não é maior do que o meu amor por você. Que Deus o acolha na Sua Glória Infinita”, escreveu o governador

Solidariedade: “Foi um doutor benevolente com meu sogro” diz Pablo Marçal sobre Caiado

Ronaldo Ramos Caiado Filho tinha 40 anos e é fruto do primeiro casamento de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, com Thelma Gomes. O Corpo foi velado no Cemitério Vale do Cerrado com a presença de familiares, amigos e políticos.

O corpo do filho do político estava previsto para ser cremado na manhã desta segunda-feira (4).