Grupo Vida Seca realiza projeto que oferece oficinas e shows

Entre os meses de julho e setembro de 2022, o Grupo Vida Seca fará uma agenda de atividades com oficina e shows, em Goiânia e Pirenópolis, com o projeto ProvocaSom.

Assim, a programação tem início em julho com uma oficina de construção de instrumentos conduzida pelo artista mestre em lutheria Márcio Vieira. No dia 7 de julho, ele oferecerá uma oficina às 15h aberta ao público na Comunidade Educacional de Pirenópolis. Além disso, entre os dias 8 e 10 de julho, é a vez do Vida Seca imergir numa formação com o luthier para aprimorar os conhecimentos sobre construção de instrumentos.

Em agosto, Vida Seca compartilha com o público o resultado desse aprimoramento em dois shows. Desse modo, acontecem nos dias 18 e 19 de agosto, no Teatro do IFG em Goiânia. Ainda em agosto, a partilha segue com o lançamento de uma cartilha com a metodologia e instrumentos utilizados pelo grupo. Esse projeto conta com apoio do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás.

O grupo Vida Seca

O grupo Vida Seca desenvolve desde 2004 um trabalho pioneiro em Goiás em que pesquisa e cria instrumentos com materiais descartados e alternativos.

Em 2022, com o projeto ProvocaSom, o grupo busca aprimorar esse trabalho. Ademais, compartilhar com um público ainda maior essas experiências e conhecimentos que não são apenas musicais, mas carregam um peso social.

Com este trabalho, o grupo ressignifica e transforma o sentido de materiais descartados pela sociedade que contribuem para um desequilíbrio ambiental. Assim, Vida Seca aposta na arte como ferramenta para mobilização social. “Nosso trabalho é sobre estar num lugar onde você não tem possibilidade de acessar instrumentos musicais e, usando os próprios objetos que estão ao seu alcance, você cria arte e mobilização social”, compartilha Ricardo Roqueto.

Oficinas

Ao longo de 18 anos de pesquisa, o grupo esteve engajado na criação de novos instrumentos. Neste ano, se propõe a aprimorar os conhecimentos e reformular alguns instrumentos. Para isso, convidou o artista mestre da luthieria Márcio Vieira, que integra o Grupo Udi Grudi e é músico e engenheiro, com quem o grupo durante sua trajetória já realizou potentes intercâmbios.

O grupo tem grande expectativa com a imersão que será realizada entre 8 e 10 de julho. “Temos uma grande expectativa, tanto afetiva, pois gostamos muito do Márcio, como de aprendizado, já que nosso primeiro encontro, anos atrás, marcou um grande desenvolvimento em nossos conhecimentos como construtores de instrumentos musicais”, comenta Roqueto.

A experiência de Márcio, contudo, também poderá ser compartilhada com o público na oficina que será realizada em Pirenópolis. O luthier apresentará noções básicas para construir instrumentos musicais. De acordo com Ricardo, será uma oportunidade do público aprender alguns princípios de como reaproveitar materiais do cotidiano para o fazer musical.

Nos dias 18 e 19 de agosto será a vez do público conhecer o resultado desse aprimoramento e se remexer ao som dos novos instrumentos criados e aperfeiçoados nessa imersão. A entrada será gratuita e os shows acontecerão às 20 horas no Teatro do IFG.

Cartilha

Por mais de uma década, Vida Seca conduziu diversos trabalhos de formação musical, com o foco em crianças e jovens. Assim, além de formar blocos, ensinava sobre a construção de instrumentos básicos de percussão, como tambores, chocalhos e triângulos. A formação sempre veio acompanhada de uma ampla discussão sobre a origem dos materiais utilizados, estimulando a reflexão sobre a forma de viver e produzir em sociedade.

Para manter seu propósito de democratizar e compartilhar conhecimento musical, o grupo lançará uma cartilha de formação de blocos de percussão a partir de sistematização da metodologia desenvolvida durante sua trajetória. O material inédito será compartilhado com escolas da rede pública de ensino e demais interessados. O lançamento será no mês de agosto, quando o grupo ainda oferecerá uma oficina em uma praça de Goiânia.

Serviço: Projeto ProvocaSom – Vida Seca

Oficina de construção de instrumentos com Márcio Vieira

Quando: 7 de julho

Horário: 15h às 17h

Onde: Centro Educacional de Pirenópolis

Aberto à comunidade, gratuita.

Shows com Vida Seca

Quando: 18 e 19 de agosto

Horário: 20h

Onde: Teatro do IFG

Entrada: gratuita

Lançamento de cartilha de instrumentos e metodologia do Vida Seca em agosto