Orquidário é inaugurado no Jardim Botânico de Goiânia

Um orquidário com 60 espécies variadas foi inagurado no Jardim Botânico Amália Hermano Teixeira, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. O evento aconteceu no último sábado (2/7). Além disso, no mesmo dia, 262 roseiras foram plantadas no local.

O novo orquidário do Jardim Botânico homenageia a professora, escritora, botânica e historiadora Amália Hermano Teixeira. O orquidário é fruto de uma parceria do Sistema OCB/GO com a prefeitura de Goiânia.

Mais sobre o Jardim Botânico de Goiânia

O Jardim Botânico de Goiânia é o maior parque da cidade, com 1 milhão de m². Fundado em 1978, no Setor Pedro Ludovico, ainda é pouco explorado pela população. É formado por uma floresta semidecidual, o bioma predominante em Goiânia, típico de regiões com estações de chuva e seca bem definidas. A Área 1 do Jardim Botânico concentra a maior parte das atrações, como a Ilha das Borboletas, hortas e jardins.

Além disso, o Jardim Botânico de Goiânia tem 3 nascentes do Córrego Botafogo, que podem ser acessadas por uma trilha de 640 m. Porém, só é possível percorrê-la com autorização e acompanhamento da administração por questões de segurança. Afinal, o Parque é muito grande e aberto. Prepare a câmera fotográfica e garanta fotos incríveis por lá, principalmente no deck do Teatro de Arena.

No início do ano de 2022, o local ganhou uma nova trilha, com 800 metros de extensão. Desse modo, é possível ver as nascentes que abastecem o Córrego Botafogo, bem como a diversidade da flora e fauna do local.