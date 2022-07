Alunos da rede municipal de Itumbiara poderão almoçar na escola durante as férias

Os estudantes da rede municipal de Itumbiara poderão almoçar nas escolas, mesmo no período de férias escolares, que acontece durante o mês de julho.

A iniciativa teve início a partir de uma solicitação feita por estudantes e suas famílias junto à Prefeitura de Itumbiara, que acatou a solicitação das famílias em vulnerabilidade social, residentes no município.

Sobre a medida, o prefeito diz que a medida é de suma importância, uma vez que muitas crianças só tem acesso à uma alimentação balanceada e nutritiva enquanto estão na escola.

Segundo a administração municipal, as famílias acionaram os diretores das instituições de ensino que, por sua vez, entraram em contato com a Secretaria Municipal de Educação (SME) verificando a possibilidade.

Para que o pedido fosse aceito, a administração precisou realizar reuniões com o Ministério Público de Goiás (MP-GO) para verificar sobre as definições de legalidade.

“Juntos definimos como seria oferecida a alimentação e começamos o fornecimento no dia 4 de julho”, esclareceu o prefeito.

Como está sendo o fornecimento alimentício

A informação fornecida pela secretária de educação de Itumbiara é que as crianças que são atendidas pelo Cmeis, estão sendo ofertados kits de alimentação com leite, frutas e bolachas.

Ao todo o município irá distribuir cerca de 1.545 kits para as famílias das crianças. Todavia, os pais que interessados em receber este apoio devem realizar um cadastro na própria unidade de ensino em que a criança está matriculada.

Nos casos onde a criança beneficiada com o almoço na escola tenha irmãos, estes também poderão almoçar nas unidades, mesmo que não estudem na mesma escola. O almoço está sendo serviço entre 11h e 12h30.

Os alunos de Cmeis também podem realizar a refeição na escola, mesmo recebendo o kit. A administração ressalta que essa é uma forma de evitar desperdícios e ajudar quem tem fome.

A ação estará vigente até o próximo dia 29 de julho, de segunda a sexta-feira. Vale lembrar que as aulas nas instituições municipais de Itumbiara retornam no próximo dia 1º de agosto. A partir do retorno, o sistema alimentar nas escolas volta à normalidade.

Os cadastros ainda estão abertos e os pais podem procurar as escolas de seus filhos.