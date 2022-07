Prefeitura de Rio Verde abre inscrições para concurso público; saiba mais

A Prefeitura Municipal de Rio Verde está com inscrições abertas para um concurso público com cerca de 400 vagas e salários de até R$ 7,5 mil. As inscrições devem ser feitas via internet, até o dia 3 de agosto.

O certame será realizado pela Universidade de Rio Verde (UniRV). Além da prova objetiva, alguns cargos exigem que o candidato faça uma avaliações discursivas, de redação, de títulos, prática e teste de capacidade física.

Analista Administrativo

Analista de Planejamento, Gestão e Controle

Analista de Projetos de Cartografia

Analista de Projetos Urbanísticos

Analista de Tecnologia da Informação

Analista Jurídico

Arquivista

Atendente Plantonista

Auxiliar de Fiscalização

Auxiliar de Copa e Cozinha

Auxiliar de Limpeza Predial

Auxiliar de Patrimônio e Almoxarifado

Auxiliar de Serviços Públicos

Fiscal de Proteção e Defesa do Consumidor

Oficial de Diligências

Orientador Esportivo

Procurador Autárquico

Técnico de Suporte em Tecnologia da Informação

Técnico em Segurança do Trabalho

Vigia

De acordo com o edital publicado, as vagas serão distribuídas entre chamamento imediato, cadastro reserva e Pessoa com Deficiência (PCD). Importante ressaltar que a responsável pelo concurso público é a UniRV, assim todas as informações serão divulgadas no site da instituição.

Confira o edital clicando aqui.