21ª edição do Vaca Amarela é anunciada para setembro; seletiva de bandas está aberta

O Festival Vaca Amarela confirmou, através de suas redes sociais, que realizará, ainda em 2022, sua 21ª edição. Segundo a organização do festival de música alternativa, o evento acontecerá nos dias 16 e 17 de setembro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

O anuncio foi feito cerca de três meses depois da realização de sua 20ª edição, que aconteceu no mês de abril, após dois adiamentos. Inicialmente, a última edição do evento estava prevista para acontecer no final de 2021.

Entretanto, com o aumento dos casos de covid-19 na capital, a organização do festival optou por adiar e realizar o evento em um momento mais seguro para todos os envolvidos.

Mesmo com os adiamentos, o calendário do Festival Vaca Amarela já previa que a 21ª edição seria realizada em setembro de 2022. Com o anúncio feito, a organização informou também que a seletiva para as bandas participantes já estão abertas.

21º Festival Vaca Amarela abre seletiva para escolha de bandas locais

O Festival Vaca Amarela é conhecido por reunir em um só lugar as melhores e mais talentosas bandas e artistas. Outra característica do evento, é que ele reúne diversos tipos de estilos musicais, sendo um festival de música alternativa.

Atualmente a organização do evento encontra-se com seletivas abertas para bandas e artistas goianos. Os interessados devem preencher um formulário de inscrição disponibilizado pelo festival. Os selecionados devem se apresentar durante o evento.

É importante ressaltar que as informações do formulário devem ser preenchidas corretamente, incluindo o envio de fotos e trabalhos já gravados pelo grupo ou artista.

Nesta primeira fase, será feita uma seleção de forma rápida. Seis bandas serão escolhidas e divulgadas na próxima segunda-feira (11/7). A segunda fase consiste em em uma apresentação, no dia 16 de julho, Centro Cultural Martim Cererê.

Ao final da seletiva, três bandas serão escolhidas para compor o Line Up do 21º Festival Vaca Amarela. A organização do evento informa que mais detalhes sobre a programação serão divulgados em breve.

Em relação a venda de ingressos, o festival ainda não divulgou a data de início será divulgada nos próximos dias. Lembrando que além de bandas e artistas locais, a programação traz nomes de peso do cenário musical nacional.