Com 5 salas, novo complexo de cinema do Bouganville é inaugurado

O novo complexo de cinema do Shopping Bougainville, em Goiânia, será inaugurado nesta quinta-feira (7/7), com 5 salas. Assim, terá a estreia do filme Thor: Amor e Trovão. Além disso, estarão em cartaz os filmes Minions 2 e Top Gun: Maverick. O centro de compras fechou com a rede mineira Cinemais, e o público terá acesso às primeiras salas vips da capital goiana.

As salas VIP terão poltronas em couro, reclináveis e com mesa de apoio para alimentos. Ademais, cardápio exclusivo e atendimento com garçom. Todas as salas serão equipadas com sistema de som Dolby 7.1 e caixas acústicas JBL, com alta tecnologia de som e imagem. Estarão disponíveis aos clientes duas bombonieres completas.

“Trabalhamos muito para retomar com as salas de cinema e é muito bom perceber que o nosso público terá uma experiência diferenciada”, comenta a head de marketing do shopping, Amanda Starling. A rede Cinemais conta com 13 complexos distribuídos em Minas Gerais, São Paulo e Goiás e agora trará está ótima novidade para Goiânia, conclui ela.

Mais informações sobre o novo complexo de cinema do Bougainville

O novo complexo de cinema do Shopping Bougainville conta com 5 salas, sendo duas VIP’s e uma sala Magic D com tecnologia de som e imagem especiais. Desse modo, ao todo, conta com 690 lugares e irá exibir os principais lançamentos do mercado de cinema.