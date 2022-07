Empresa abre mais de 300 vagas de emprego para loja em Goiânia

A empresa Assaí Atacadista está com mais de 300 vagas de emprego abertas para atuação em loja de Goiânia. Todas as oportunidades são para a nova unidade, localizada na Avenida Portugal, no bairro Marista.

De acordo com a empresa, esta é a 5ª unidade da loja na capital goiana e deve ser inaugurada nos próximos meses. Todas as posições de trabalho são efetivas, elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas, operacionais e de lideranças.

Pedágio: Procon notifica concessionária por aumento dos preços de pedágios em trechos goianos

Quem tiver interesse em uma das vagas deve fazer o cadastro no site da Loja até o dia 19 de agosto. Para iniciar a participação é preciso ter em mãos o RG, CPF, número de telefone e e-mail. O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e online.

A empresa ressalta que todos os colaboradores do antigo hipermercado do local terão prioridade no processo seletivo. A remuneração para todos os cargos é compatível com o mercado, além disso, também há benefícios, plano de carreira e capacitação profissional.

Golpe: Casal é preso por estelionato após prejuízos de R$ 1,2 milhão, em Rio Verde

Vagas de emprego

No total, 317 vagas de emprego estão disponíveis para a nova loja, sendo para as seguintes vagas:

Chefe de Seção;

Fiscal de Prevenção de Perdas;

Repositor de mercadorias;

Operador de Caixa;

Fiscal de Caixa;

Auxiliar de Manutenção;

Operador de Empilhadeira;

Auxiliar de Cozinha;

Açougueiro;

Auxiliar de Açougue.

Leia também: