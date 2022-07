Motorista morre após acidente envolvendo dois caminhões, em Rio Verde

Na manhã desta quarta-feira (6/7) um motorista de caminhão morreu após o veículo conduzido por ele bater contra outro caminhão na BR-452, no município de Rio Verde, localizado na região sudoeste de Goiás.

De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o homem ficou preso às ferragens do caminhão após o veículo tombar na pista.

O capitão dos bombeiros de Santa Helena de Goiás, explicou que a equipe de resgate teve uma grande dificuldade para retirar o corpo da vítima das ferragens, uma vez que o motorista ficou preso na cabine devido ao capotamento do veículo.

Como aconteceu a colisão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e informou que um dos veículos entrou na via sem prestar atenção à sinalização, provocando assim o acidente. O motorista do segundo caminhão envolvido não se feriu.

Ainda segundo a PRF, os caminhões estavam carregados com pó de brita e bags de adubo. A rodovia precisou ser interditada devido a colisão. O desvio foi feito pelo acostamento da pista.

A vítima seguia sentido Santa Helena a Rio Verde. Já o outro caminhão saía de um acesso para entrar na rodovia e acabou batendo na lateral do veículo.

