O Acontecimento estreia no Cine Cultura nesta quinta-feira (7/7)

O Cine Cultura, no Centro de Goiânia, estreia o filme O Acontecimento em sua programação, nesta quinta-feira (7/7). Além disso, os longas brasileiros A Jangada de Welles e Seguindo Todos os Protocolos também entram em cartaz nesta semana no cinema.

Premiado como melhor filme do Festival de Veneza 2021 e um dos destaques do Festival Varilux, O Acontecimento, do cineasta Audrey Diwan, é uma adaptação ao romance homônimo da escritora francesa Annie Ernaux. Assim, no longa-metragem, a protagonista conta sua experiência com o aborto, quando ainda era ilegal na França dos anos 1960.

Outra novidade nas telonas do Cine Cultura é o documentário brasileiro A Jangada de Welles. Desse modo, a obra evoca a experiência de Orson Welles no Brasil, durante a gravação de “It’s All True”. Especificamente a passagem do cineasta pela praia de Iracema e dunas do Mucuripe, em Fortaleza (CE), em junho de 1942. As filmagens, também rememoram a trágica morte do jangadeiro cearense Manuel Jacaré.

Já o filme Seguindo Todos os Protocolos, do diretor Fábio Leal, traz a jornada do personagem Francisco. Desse maneira, no longa há um debate sobre a sexualidade durante o período de isolamento social causado pela pandemia da Covid-19.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Além disso, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. Ademais, o uso de máscara é optativo.

Confira a programação do Cine Cultura de 7 a 13 de julho

Dia 9 de junho:

14h – Jesus Kid (14 anos)

15h40 – A Jangada de Welles (16 anos)

17h05 – O Acontecimento (16 anos)

19h10 – Missa França (16 anos)

21h20 – Seguindo Todos os Protocolos (18 anos)