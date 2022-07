Acidente entre motocicleta e caminhão deixa homem em estado gravíssimo, em Goiânia

Um homem de 50 anos está internado em estado gravíssimo após se envolver em um acidente de trânsito com um caminhão na Avenida Anhanguera, Bairro dos Aeroviários, em Goiânia. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (7/7), por volta de 7h30.

De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), quando a equipe chegou ao local se deparou com a batida entre uma motocicleta e um caminhão caçamba.

Como aconteceu o acidente entre motocicleta e caminhão na Avenida Anhanguera

Segundo vestígios no local, o condutor da motocicleta, de 50 anos, seguia na Rua 13, sentido Avenida Perimetral Norte, e o condutor do caminhão, 24 anos, seguia na mesma via, mas em sentido contrário de direção, ou seja, sentido Detran Goiás. No cruzamento com a Avenida Anhanguera, ambos se envolveram em acidente, batendo lateralmente.

Diante dos fatos, o condutor da motocicleta foi encaminhado em estado gravíssimo para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Já o condutor do caminhão não sofreu ferimentos, mas permaneceu no local do acidente e foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.

De acordo com a Dict, o estado de saúde da vítima, condutora da motocicleta é gravíssimo.

