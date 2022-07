Duas crianças de 5 e 7 anos são encontradas mortas em Bonópolis

Duas crianças, sendo uma menina de 5 anos e um menino de 7, foram encontradas mortas em Bonópolis, cidade localizada próxima a São Miguel do Araguaia, no norte de Goiás. O caso aconteceu nesta quarta-feira (6/7).

Informações preliminares apontam que as vítimas são irmãos e a mãe deles estava trabalhando no momento do ocorrido. Quando chegou na residência, ela encontrou o filho morto, porém não viu a filha.

Moradores disseram à mãe das crianças que viram um homem saindo da casa com um saco na mão. As forças policiais então foram acionadas e iniciaram as buscas, tanto pelo suspeito quanto pela garota, que foi encontrada já sem vida pouco tempo depois, no início da noite, na saída da cidade.

Menina encontrada morta tinha sinais de abuso sexual

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Danilo Wendell, a menina tinha sinais de violência sexual no corpo e foi encontrada em uma mata a cerca de 200 metros da residência onde morava.

Informações iniciais apontam que o suspeito não tem relação de parentesco com as vítimas, mas é visto com frequência na cidade. As duas crianças morreram com golpes de faca na garganta.

O suspeito do crime ainda não foi localizado, mas segue sendo procurado pelas Polícias Civil e Militar (PM). O caso está sendo investigado.

*Matéria atualizada às 10h26 para acréscimo de informações

