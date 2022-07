Ex-colega de cela de Lázaro Barbosa é apontado como autor de estupros contra mulher e bebê

A Polícia Civil de Goiás identificou um ex-colega de cela de Lázaro Barbosa como o autor de três estupros cometidos em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Os crimes foram praticados contra uma mulher, sua filha e uma criança de 1 ano e 10 meses.

O homem foi identificado como Eduarte Dias Silva, de 29 anos, e já está preso por crimes de roubo em Águas Lindas de Goiás. A confirmação da autoria dos crimes foi feita através da comparação de material biológico.

De acordo com a Polícia Civil, Eduarte dividiu cela com Lázaro Barbosa, com quem tentou fugir em 2018. Lázaro teve êxito na fuga, mas Eduarte não, pois ficou entalado no buraco feito na cela para a fuga.

Crimes cometidos por ex-colega de cela de Lázaro Barbosa

Conforme apontam as investigações, os crimes aconteceram em 2016 e 2017, ocasião que cometeu estupro contra membros de uma família. Ele invadiu o apartamento e estuprou uma mulher por cinco vezes e, depois, cometeu o mesmo crime contra a filha da vítima, menor de idade. Na ocasião, ele amarrou as vítimas e ainda roubou pertences do pai da família.

Para acobertar o crime e tentar cobrir as impressões digitais, o homem espalhou farinha de trigo por todo o apartamento. O caso aconteceu em 2016. Ele foi responsabilizado por estupro qualificado, roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima e estupro de vulnerável.

Em 2017 ele praticou outro crime, desta vez uma tentativa de homicídio e estupro de vulnerável contra uma criança de 1 ano e 10 meses. A polícia informou que ele teve conjunção carnal com a criança e depois a jogou debaixo do tanque, causando traumatismo craniano. Na sequência, jogou óleo de cozinha para disfarçar vestígios.

Investigação

Após as investigações, a polícia conseguiu identificar o autor dos crimes, que se aproveitava da vulnerabilidade de mulheres, adolescentes e crianças para praticar seus atos de violência física, sexual e patrimonial.

Segundo a corporação, “a divulgação da imagem e identificação do preso foi precedida nos termos da Lei nº 13.868/2019 e Portaria nº 02/2020-PC, especialmente com o intuito de propiciar a identificação de novas vítimas no Estado de Goiás, diante da natureza das infrações cometidas.”.